Aalsmeer – Tijdens een zonovergoten wijkbarbecue is vrijdag 5 juli Dorpshaven Noord officieel geopend. Met deze voltooiing is een oud en vervallen kassengebied getransformeerd tot een mooie woonbestemming. Alle bewoners hebben hier een fijne plek gevonden in soms Scandinavische stijl. Reden voor wethouder Robert van Rijn om aanwezig te zijn bij deze opening.

Samen met twee jonge bewoners opende hij de speeltuin. Met de realisatie van de speeltuin is de wijk nu echt af. In het gehele plangebied is een grote variatie aan woningen en appartementen gerealiseerd die maken dat de wijk Dorpshaven gewild is, niet alleen door de locatie dicht bij het centrum, maar ook vanwege het vele (vaar)water in de wijk.

“Vorig jaar mocht ik hier nog de sleutel overdragen aan de laatste woning die opgeleverd is en nu, met de realisatie van de speeltuin is de wijk echt af. Het is een mooie wijk geworden waar ook veel doorstromers een plek hebben gevonden”, aldus wethouder wonen Robert van Rijn. “Ik wens alle bewoners veel woonplezier in deze mooie wijk.”