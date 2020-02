Dopjesactie.nl zoekt meer vrijwilligers

Aalsmeer – Vanuit een locatie in Aalsmeer is er al jarenlang een actie gaande onder de naam: Dopjesactie Nederland. De hiervoor opgerichte vereniging verzamelt plastic dopjes en brengt deze bij een groothandel in recycling.

Het geld, wat daar mee wordt verkregen, is bestemd voor het opleiden van blindengeleide honden en hulphonden. In het land staan circa 50 bakken waar iedereen doppen in kan gooien. De bakken worden regelmatig door vrijwilligers geleegd.

In het jaar 2019 zijn in totaal circa 60 ton doppen opgehaald. Om dit te kunnen blijven doen, is de vereniging naarstig op zoek naar meer vrijwilligers voor diverse lichte werkzaamheden. Interesse, aanmelden of meer informatie? Kijk dan op www.dopjesactie.nl.