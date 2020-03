Dopjes-inzameling wordt voortgezet in Aalsmeer

Aalsmeer – Met ingang van half februari is Fred de Bruin gestopt met het inzamelen van plastic en metalen doppen voor de KNGF Geleidehonden in Aalsmeer. De heren Booij en Muiteman zijn beide vrijwilligers bij KNGF en zamelen eveneens doppen in hun eigen dorpen in en willen deze actie ook in Aalsmeer voortzetten.

Het overnemen zal enige tijd kosten, aangezien de heren andere werkwijzen hanteren. De twee halen alleen zakken of dozen op en zetten niet op verschillende locaties kratten neer. Volgens de twee moeten er in Aalsmeer nog locaties zijn waar doppen worden ingezameld en waar mogelijk de kratten nog geleegd dienen te worden.

De heren willen graag in contact komen met inwoners die plastic doppen inzamelen en met inwoners die graag hiervoor als vrijwilliger aan de slag willen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met David Booij, vrijwilliger KNGF Geleidehonden via 06-87435560 of mail naar doppendepotjulianadorp@gmail.com.