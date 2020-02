‘Door Zaai met bedrijf grote stappen gemaakt’

Aalsmeer – Het leven van Laura van der Zwaard ging bepaald niet over rozen, maar haar onoverwinnelijkheid en het blijven geloven in zichzelf, heeft haar uiteindelijk toch precies dáár gebracht waardoor zij nu exact doet waaraan zij ongelooflijk veel plezier beleeft; en dat is baby – en kinderkleertjes maken van duurzame stoffen. Laura was fysio- en master manueel-therapeute en tevens topsporter (atletiek). Een zware blessure maakte het onmogelijk om op topsport niveau door te gaan. Zelfs haar vak uitoefenen was niet meer aan de orde. “Ik moest een hele nieuwe weg zoeken.”

Openhartig

Laura is openhartig over datgene haar is overkomen. “Het is goed voor mijzelf om er over te praten, maar ik help ook anderen die minder makkelijk vertellen kunnen.” Zij heeft er heel veel voor moeten doen en leren om zover te komen. Maar het heeft haar ook kansen gegeven die zij heeft aangepakt. “Ik wil blijven groeien en vooruit kijken. Ik neem mijn verleden mee naar de toekomst, daar is veel doorzettingsvermogen voor nodig maar dat heb ik wel geleerd, anders was ik geen topsporter geworden.” Tijdens de periode van lichamelijke en geestelijke ondersteuning werd bij Laura autisme geconstateerd.

Creatief

Als kind was Laura al zeer creatief en die gave komt haar nu goed van pas. “Ik heb het altijd heerlijk gevonden om met mijn handen bezig te zijn.” Aan de hand van patronen begon zij met het maken van babykleding. “Kijk”, zei zij tegen haar moeder: “Ik denk dat ik dit broekje na ga maken.” Wat zij er niet bij vertelde was dat dit al een eigen ontwerp was. Zij wilde eerst anderen toetsen wat zij van haar werk vonden. “Ik kon alles – zonder hulp van buitenaf – zelf maken en ik vond het zo leuk.” Veel van haar vriendinnen kregen kinderen en haar ontwerpen werden geliefde cadeautjes. Inmiddels is dit stadium voorbij en komen de bestellingen via de online webshop Little Cactuz, facebook, Instagram en door mond tot mond reclame uit het hele land. “Ik heb bewust gekozen voor baby-en kinderkleding, het formaat ligt mij, ik houd van mooie duurzame stoffen met mooie originele dessins waardoor je een kindje net even anders kunt kleden dan het standaard aanbod.” Alle kleding tot maat 116 (hoewel er ook al verzoeken voor grotere maten binnen komen) is uniek. ”Ik gebruik patronen als basis die ik dan verder zelf aanpas.”

Positieve reacties

“Via de gemeente kreeg ik een uitnodiging voor ZAAI. Ik was direct enthousiast, maar heb het toch eerst met mijn man besproken. ‘Doen’, vond hij. Ik ben naar de Kick-off avond in The Beach gegaan, met Kirsten (Verhoef) gesproken en mijn situatie uitgelegd. Daar werd zo positief op gereageerd dat ik later die maand mijn pitch heb gedaan. Het was spannend, maar ik wist waar ik het over wilde hebben. Ik hoorde achteraf dat het één van de beste pitches was geweest. Alles wat Zaai mij biedt, daar heb ik iets aan. Ook door het contact met de andere Zaailingen. Ik heb hele stappen met mijn bedrijf Little Cactuz genomen. Ik kom tot de ontdekking dat ik het netwerken goed aankan en dat het mij verder brengt.’”

