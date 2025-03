Donatie voor TV All Out van Schipholfonds

​Schiphol – Twee bestuursleden van het Schipholfonds hebben een bedrag van ruim € 118.000 uitgereikt aan organisaties actief op het gebied van sport en bewegen in de omgeving van Amsterdam Airport Schiphol. Tijdens deze bijeenkomst ontving Simone Boitelle, directeur Corporate Affairs van Royal Schiphol Group en penningmeester van het Schipholfonds, een cheque van 10.000 euro voor het fonds. Deze werd aangeboden door een delegatie van vier facilitaire bedrijven (Gom, Vebego, Victoria en Asito).



“Sport verbindt en inspireert. Met het Schipholfonds ondersteunen we graag verenigingen die hier een belangrijke rol in spelen. De gift van de facilitaire bedrijven op Amsterdam Airport Schiphol wordt zeer gewaardeerd. Het is geweldig dat ook onze partners betrokken zijn bij de regio en het belang van sport en vitaliteit onderschrijven”, aldus Simone Boitelle.



Het was de eerste uitreiking van het Schipholfonds in 2025 van in totaal vier uitreikingen. Er werden aan 25 (sport)organisaties donaties uitgereikt. Het hoogste bedrag van 10.000 euro was voor Speeltuin Sloten uit Amsterdam voor de aanschaf van een nieuwe klimpiramide. In Aalsmeer is tennisvereniging All Out verblijd met een bedrag van 6.000 euro. Vorig jaar ontvingen in totaal 82 sportclubs en verenigingen een donatie van het Schipholfonds.



Het Schipholfonds is in 1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Het Schipholfonds ontvangt jaarlijks een schenking van de luchthaven en steunt projecten die als thema fysiek bewegen en sport hebben. Meer informatie over het Schipholfonds is te vinden op de website www.schipholfonds.nl . ​​