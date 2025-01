Donatie van Rotary AMU voor Pearls of Afrika

Amstelland – Op donderdag 27 januari heeft Rotary AMU de organisatie Pearls of Africa verblijd met een donatie van 2.500 euro. Deze bijdrage gaat ingezet worden voor de bijzondere en waardevolle activiteiten van deze stichting. The Pearls of Africa heeft als doel fondsen te werven voor projecten in de armste dorpen rondom Jinja, de op één na grootste stad van Uganda. De focus ligt op scholing, medische zorg, woonomstandigheden en voorlichting voor kansarme kinderen.

De familie Kwint, afkomstig uit deze regio, heeft dit initiatief in 2013 opgericht. Zij hebben enkele jaren in Uganda gewoond en de uitdagingen van dichtbij meegemaakt. Inmiddels wonen zij weer in Nederland, maar blijven zich via de stichting onverminderd inzetten om de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. Iedereen heeft recht op de basisbehoeften van het leven!

Rotary AMU (Aalsmeer – Mijdrecht – Uithoorn) is een warme en actieve club waarin mensen met heel verschillende achtergronden en beroepen elkaar vinden en ervaringen delen. Met elkaar zetten zij zich lokaal en internationaal in om de wereld een beetje beter te maken. Meer informatie of geïnteresseerd in een lidmaatschap? Mail: secretaris@rotaryamu.nl

Foto: Overhandiging cheque aan Pearls of Africa (aangeleverd).