Uithoorn – In een woning in de Brusselflat in Uithoorn is dinsdagavond rond kwart over zeven een overleden persoon aangetroffen. De hulpdiensten werden in eerste instantie opgeroepen voor een reanimatie. Ter plaatse aangekomen bleek dat de hulpdiensten niks meer konden betekenen voor het slachtoffer. Of er sprake is geweest van een misdrijf wordt door de politie onderzocht.

Foto: VTF – Vivian Tusveld