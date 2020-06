Diverse vernielingen bij de skeelerbaan

Kudelstaart – In de avond of nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni zijn vernielingen gepleegd aan de skeelerbaan in Kudelstaart. Een aantal vuilnisbakken is in elkaar geschopt, banken her en der neergegooid en beschadigd en picknicktafels zijn gekanteld. Ook is het fietsenrek uit de grond getrokken.

Het bestuur van STG VZOD vermoedt dat de vernielingen zijn gepleegd door een groepje jongeren, die eerst een feestje hebben gehouden op het terras. Het is niet de eerste keer dat er ongewenste bezoekers zich ophouden bij de skeelerbaan, rommel maken en spullen vernielen. Enkele weken geleden is een houten afscheiding helemaal in elkaar getrapt.

De skeelerbaan is weliswaar afgesloten met een hek, maar dit houdt, zo blijkt, bezoekers niet tegen om er overheen of langs te klimmen. Alle werkzaamheden aan en voor de skeelerbaan worden verricht door vrijwilligers. Eén van hen is Kees Alewijnse: “Voorgaande jaren zijn er nagenoeg geen problemen geweest en nu regelmatig vernielingen die ons behoorlijk op kosten jaagt. Het werkt erg demotiverend.”

Het bestuur en de leden van STG VZOD hopen dat de vernielers tot inkeer komen en respect gaan tonen voor de eigendommen van de vereniging. Omwonenden wordt gevraagd om alert te blijven en bij onraad melding te doen bij de politie.