Divali lichtjesfeest in Aalsmeer

Aalsmeer – Divali (of Diwali), het feest van de duizend lichtjes, is een vrolijk feest, waarvan de oorsprong in India ligt. Op zaterdag 15 oktober van 13.00 tot 17.30 uur is in het Flower Art Museum (Kudelstaartseweg 1) een Divali-feest, waarbij iedereen van harte welkom is. De entree is gratis.

Er is heel veel te zien en te doen! Zo zijn er allerlei workshops, van yoga en meditatie tot bellyzumba, Bollywood dance en het draperen van een saree. Natuurlijk zijn er Indiase snacks, leuke activiteiten voor kinderen en kraampjes met allerlei mooie (handgemaakte) artikelen, zoals lampen, Indiase kleding, home decoration en lekkernijen.

Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Het gaat om de goede dingen die het kwade overwinnen: het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid. Divali wordt gevierd met veel lichtjes (diya’s (kleine lampen) en kaarsen) en zoetigheden.

Roopa Potdar heeft het initiatief genomen voor het organiseren van Divali in Aalsmeer en is heel blij met de prachtige locatie. Participe Amstelland ondersteunt dit initiatief van harte. Roopa en haar vriendinnen kijken er naar uit om dit vrolijke feest samen met jou en u te vieren!