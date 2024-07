Dit jaar 40ste verlichte botenshow!

Aalsmeer – Vuur en Licht op het Water is inmiddels een bekend evenement in Aalsmeer en ruime omgeving. De verlichte botenshow is een onlosmakelijk onderdeel daarvan en één van de hoogtepunten van het vaarseizoen op en rond de Westeinderplassen. In 1985 bij het begin van de verlichte botenshow ging het er uiteraard heel wat eenvoudiger aan toe. De families Boom, Korenwinder en Buis vonden het volgens Wil Buis ’s avonds wel erg donker op hun eilandjes. Ze besloten extra verlichting in de boot op te hangen om het eiland te verlichten. Toen ze besloten om in optocht een rondje te varen, sloten anderen zich hier bij aan en was het idee van de verlichte botenshow geboren. In de daarop volgende jaren werd er vanwege het weer een paar keer niet gevaren, maar uiteindelijk werd de verlichte botenshow een vast gegeven. Sinds 2012 is de botenshow onderdeel van het programma van Vuur en Licht op het Water en zorgt ze samen met het spectaculaire vuurwerk op het water bij de Watertoren op de eerste zaterdag in september voor een adembenemende en romantische afsluiting van de avond.

Jubileum

Dit jaar wordt het 40ste jaar van de verlichte botenshow gevierd. De deelnemende verlichte boten komen allang niet meer alleen uit Aalsmeer, maar van heinde en ver. Sommigen ondernemen zelfs een meerdaagse vaartrip om er bij te kunnen zijn. In de afgelopen jaren is de kwaliteit van de verlichting enorm toegenomen. Dat komt door de creativiteit en energie die mensen er in steken, maar ook door de grotere mogelijkheden met de verlichting. Met name op de grotere boten worden constructies opgebouwd die met LED lichtslangen in de meest uiteenlopende kleuren behangen worden. Zodoende ontstaan prachtige voorstellingen die zich varend over het water bewegen.

Vuur en Licht Award

Het hoeft overigens niet altijd groot te zijn om mooi gevonden te worden. De organisatie heeft in 2012 de Vuur en Licht Award in het leven geroepen. Deze bokaal wordt uitgereikt aan de mooiste grote boot, maar ook aan de mooiste kleine boot. Op de kleine boten wordt soms juist met eenvoudige middelen een verrassend goed resultaat geboekt. De winnaars ontvangen de Vuur en Licht bokaal en een bon voor een etentje. De beoordeling wordt gedaan door een vierkoppige jury.

Verlichte leeuw

De deelnemers aan de verlichte botenshow komen bijeen in het meest oostelijk deel van de Kleine Poel, bij onder meer Jachthaven Dragt, de Nieuwe Meer en ’t Drijfhuis. De boot van de organisatie ligt in de buurt van het Topsvoort bos en is duidelijk herkenbaar aan de grote verlichte leeuw. De boten stellen zich hierachter op, met de steven naar het westen. Om 20.15 uur vertrekt de stoet naar ’t Zwet om daarna de Ringvaart in te varen richting Aalsmeerderbrug. Het wordt dit jaar extra bijzonder vanwege het jubileum van de verlichte botenshow met hopelijk opnieuw vele deelnemers en ter ere van dit feestje een groot aantal speciaal verlichte boten.

Foto: aangeleverd