‘Dit is wat ik wil’ in De Tuinkamer

Hoofddorp – Vanaf 23 augustus is in Galerie de Tuinkamer in Hoofddorp de expositie ‘Dit is wat ik wil’ te zien, met werk van Dik Kusters (schilderen met spatten, riviergezichten), Marije Gies (glas in lood, glasfusion en Tiffany), en Riet Jimmink (beelden van cement gecombineerd met stukken puin). Drie totaal verschillende kunstenaars maar wel drie kunstenaars die op een heel bijzondere manier uiting geven aan hun passie.

Het rivierenlandschap is Dik Kusters aan het hart gebakken. Met name het wassen en afnemen van het hoge water in de wintermaanden maakt de interactie tussen land, licht en water van het rivierenlandschap tot een adembenemend schouwspel. Deze wisselende vergezichten wil hij vastleggen en daarvoor ontwikkelde hij zijn eigen spattechniek om zoals hij zelf zegt “ook de lucht achter de horizon te schilderen”. Op speelse wijze geeft hij een bijzondere impressie van een landschap dat constant aan verandering onderhevig is.

Gefascineerd door het effect van de zon op een glas-in-lood in haar werkomgeving wist Marije Gies wat ze wilde. De vele en bijzondere kleuren van het glas inspireerden haar. Ze volgde een workshop glas-in-lood zetten. En toen ze er achter kwam dat er in Nederland ook een glasopleiding was schreef ze zich meteen in. Na haar 4-jarige opleiding aan de Vakschool in Schoonhoven tot creatief vakvrouw glazenier startte ze in 2012 haar eigen bedrijf ‘Magies glas’. Ze beheerst alle glastechnieken zoals fusion, glas-in-lood en Tiffany. Ze maakt – veelal in opdracht – schalen, voorhangers, objecten, (Tiffany-)lampen, geboortetegels, etc. en ze restaureert ook gebrandschilderde ramen, deuren en meubelpanelen.

Riet Jimmink – alhoewel niet katholiek- was al heel jong gefascineerd door Maria. Ze begon samen met een vriendin met het maken van cementen afgietsels van Maria beelden. Door een toevallige vondst op het wad kwam ze op het idee om de ingetogen Maria beelden te combineren met puin en ander bouwafval zoals lood, hout en betonijzer. De afvalcontainers bij een bouwplaats zijn voor haar schatkamers om eindeloos te zoeken naar de juiste combinatie. De kwetsbare Mariabeelden in combinatie met het ruwe materiaal resulteren in spirituele beelden die het oorspronkelijke beeld een nieuwe kracht geven.

Samenwerking met Justice and Care

Galerie De Tuinkamer werkt in het derde seizoen opnieuw samen met Justice and Care. In overleg met de exposanten gaat een deel van de opbrengst naar deze stichting, die slachtoffers van mensenhandel opspoort, bevrijdt en ondersteunt.

Over Galerie De Tuinkamer

Galerie de Tuinkamer is een bijzondere, laagdrempelige plek waar je vrij kan binnenlopen en rondkijken. De Tuinkamer is een prettige locatie om gasten mee naar toe te nemen. Het is een galerie en beeldentuin waar je in een gezellige, ongedwongen sfeer van de kunst kunt genieten en door middel van korte filmpjes kan kennismaken met de kunstenaars. Vier keer per jaar is er een wisselende expositie. Tijdens de exposities organiseren Piet en Els regelmatig ‘tuinkamer- concerten’. Zo is er op 28 september een concert door het panfluitduo Mugurel met als thema ‘van bloemen en bergen’.

De expositie is te zien tijdens de opening op 23 augustus om 16.00 uur en van 24 augustus tot en met 12 oktober op vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur en op afspraak.

Galerie De Tuinkamer, Wilsonstraat 61, Hoofddorp. Info:

www.galeriedetuinkamer.nl