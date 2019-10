Discozwemmen voor jeugd in De Waterlelie

Aalsmeer – Noteer alvast in de agenda: zaterdag 2 november Discozwemmen met als thema Halloween in zwembad De Waterlelie. De disco is van 19.00 tot 21.00 uur. Kaartjes kosten 7 euro en zijn te koop bij de receptie van het zwembad. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar met zwemdiploma A en B zijn van harte welkom. Ouders mogen natuurlijk ook mee als zij een kaartje kopen. Bij de horeca is vanaf 18.00 uur een speciaal menu verkrijgbaar. Reserveren is wel nodig: partijtjes@horecadewaterlelie.nl of bel 06-23529286.

Herfstvakantie

Lekker sportief bezig zijn de komende herfstvakantie? Dat kan! In de sporthallen en in het zwembad worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. In Zwembad De Waterlelie is er van 19 tot en met 27 oktober dagelijks vrijzwemmen met leuke activiteiten.

Op maandag 21 oktober wordt een sport- en spelinstuif gehouden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in de Proosdijhal Kudelstaart en op woensdag 23 oktober mogen jongens en meiden komen springen, klimmen en klauteren in sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef. Beide instuiven zijn van 9.30 tot 12.00 uur en de entree is 4 euro per kind (begeleiders gratis).