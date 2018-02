Dippers organiseren PlasPop 2018

Aalsmeer – Ondanks donkerzwarte berichten betreffende de organisatie van de Pramenrace. Ondanks moeizame onderhandelingen met de Westeinderwaterweek in het verleden, de Dippers blijven de Dippers, steeds positief denken, en pro-actief bezig zijn. Ondanks de onnadenkende verlaging van de brug over de Aardbeiensloot en ondanks de geheel uit zijn voegen gerukte knie van de Peur-relation man: De Aalsmeerse spreuk: Retine quod habes zit de Dippers in het bloed. En dat gaat dus ook gebeuren. “Behouden wat wij hebben en dan nog een peurtje dieper”, aldus de Dippers. De vergunning is nu reeds rond, dus, zaterdag 7 juli gaat het weer gebeuren!

De 8e editie van PlasPoP is er wederom op gericht om inwoners en hun vrienden te laten genieten van theater, muziek en gezelligheid op het water. En dat alles op een manier die in feite niets kost! En dat kan alleen door de geweldige inzet van een groeiend aantal vrijwilligers. Ook zijn er een aantal bedrijven en sponsoren die geheel belangeloos de organisatie van het evenement ondersteunen.

En dan die unieke PlasPoP-sfeer, die ontstaat op het water bij goede en gezellige muziek. Het liefst tijdens een zwoele zomeravond, waarbij een goedgevulde picknickmand onontbeerlijk is.

Het concept is al een aantal jaren onveranderd. Op verschillende locaties starten op dezelfde tijdstippen een aantal (muzikale) acts. Op die plekken zullen steeds drie optredens worden verzorgd. Het eerste optreden begint overal om 20.30 uur, het tweede om 21.30 uur en het laatste optreden om 22.30. De optredens duren 30 minuten, daarna heeft iedere schipper ruim de tijd (30 minuten) om naar de volgende plek te varen (geen haast dus, tijd genoeg). De Plaspopavond wordt gezamenlijk afgesloten vanaf 23.15 uur, zeer waarschijnlijk traditiegetrouw op het Koddespoeltje.

Hierbij de oproep voor leden van bandjes, dansgroepen, circusartiesten en mimespelers die zich willen aanmelden om deel te nemen aan dit, reeds voor de 8e keer georganiseerde, evenement. Aanmelden kan via www.plaspop@live.nl onder vermelding van: Plaspop 2018, repertoire, oefenavond en oefenlocatie, mailadres en/of telefoonnummer

Een aantal kandidaten heeft zich reeds aangemeld. De eerste gesprekken en bezoekjes zullen binnenkort gaan plaatsvinden. Reageer dus snel! In volgende edities van de krant zullen de bands die dit jaar mogen deelnemen aan de lezers worden voorgesteld. Ook zullen in een later stadium de locaties van de verschillende artiesten bekend worden gemaakt. Tevens zal te zijner tijd een downloadbare kaart met locaties en artiesten worden geplaatst. Meldt u zich dus zonder schroom en beleef die Plaspopdroom!