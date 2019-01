Dillewijn Zwapak naar nieuw pand in Amstelveen

Aalsmeer – Dillewijn Zwapak, de verpakking specialist voor de sierteeltsector, betrekt op 4 februar haar nieuwe hoofdkantoor en centrale distributiecentrum in Amstelveen. Na ruim 80 jaar gevestigd te zijn geweest in Aalsmeer gaat Dillewijn Zwapak verhuizen naar de andere kant van de N201.

Automatisering en robotisering

“Het is voor onze medewerkers werkelijk een heerlijke plek geworden om te werken met een hypermodern centraal magazijn en voor onze klanten een ruime sfeervolle showroom”, aldus Mark de Krosse (Managing Director). In het nieuwe gebouw is de allernieuwste technologie toegepast. Hightech automatisering en zelfs robotisering, waarbij het merendeel van het rijdend materieel onbemand zal zijn, gaan er voor zorgen dat de bevoorrading van het magazijn en de verwerking van klantorders uitermate efficiënt en veilig worden afgehandeld.

Duurzaamheid

“Uiteraard heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfspand naast modernisering ook het fenomeen ‘duurzaamheid’ een grote rol gespeeld”, vervolgt Mark de Krosse. “Bij de selectie van installaties en materieel heeft energieverbruik een hoofdrol gespeeld. Alle benodigde energie wordt met zonnepanelen op ons eigen dak opgewekt en we houden genoeg over om in de toekomst bijvoorbeeld ons hele wagenpark van energie te voorzien.”

Het adres van het nieuwe hoofdkantoor en magazijn van Dillewijn Zwapak is Loetenweg 2, Amstelveen en deze locatie ligt op steenworp afstand van Royal FloraHolland.