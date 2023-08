Digitale wandelgids met 5 mooiste kustroutes

Regio – Ontdek hoe mooi de natuur is, in je eigen provincie. Voor liefhebbers van de kust stelt Landschap Noord-Holland een gratis digitale wandelgids beschikbaar met de mooiste routes langs de kust. De vijf routes zijn geselecteerd door de redactie van Natuurmagazine Roots en variëren in lengte van 8 tot 20 kilometer. Juist nu in vakantietijd is het extra leuk om volop van de natuur te genieten.

Zodra je de gids in huis hebt kun je direct starten met jouw wandelavontuur langs strand, zee en duinen. Elke route is voorzien van een overzichtelijke kaart, een gpx-bestand en leuke weetjes over de planten en dieren die je onderweg tegenkomt. Een gids boordevol wandelplezier dus! De digitale wandelgids aanvragen kan nog tot eind augustus via: www.landschapnoordholland.nl/wandelroutegids

Foto: Ronald van Wijk (Strand).