Dierentehuis open voor publiek

Amstelland – Het Dierentehuis Amstelveen zet zondag 1 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur haar deuren open voor het publiek. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de asieldieren. Ook asieldieren verdienen het om rond Dierendag verwend te worden.

Het mooiste cadeau voor een dier in het asiel is natuurlijk een nieuw thuis. Vele dieren wachten op een tweede kans. Dierentehuis Amstelveen stelt alles in het werk om deze dieren te herplaatsen en een nieuw thuis te geven.

Neem een kijkje achter de schermen. Ontmoet de asieldieren. Kom winkelen bij verschillende kraampjes. Doe mee aan de diverse workshops. Kom kijken bij de verschillende demonstraties en kom langs bij de dierenfotograaf voor een mooie foto van uw huisdier.

Dierentehuis Amstelveen is gehuisvest aan de Kostverlorenweg 12 in Amstelveen en is telefonisch bereikbaar via 020-6431440. Kijk voor meer informatie op www.dierentehuisamstelveen.nl.

Foto: Ot kruipt graag in doosjes en mandjes. Deze kat heeft wel een heel gezellig thuis in Kudelstaart.