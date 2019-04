Diamanten huwelijk Hans en Ria Kok

Aalsmeer – Het eerste officiële bezoek aan een diamanten echtpaar is voor burgemeester Gido Oude Kotte een feit; afgelopen dinsdag 23 april toog hij, met behulp van zijn navigatiesysteem, naar de Wilhelminastraat waar Hans en Ria Kok vol smart op hem zaten te wachten met een heerlijk gebakje en geurende koffie. Het ijs werd meteen gebroken met drie zoenen, een kleurrijk boeket bloemen en een kopie van de trouwakte van zestig jaar geleden. “Kijk, de handtekening van oma staat hier nog op!”, roept Ria verrukt uit. Zij werd in 1936 in Hoofddorp geboren waar haar ouders een bloemenzaak hadden. Anderhalf jaar later vertrok het gezin Spaargaren naar de Oosteinderweg in Aalsmeer.

Hans (87) is oorspronkelijk een ‘Kwakelaar’. Het echtpaar kreeg twee zoons die op hun beurt ieder een zoon en een dochter kregen. Één familie is bij het bezoek aanwezig. Ze zijn net terug van het EK Twirlen, kleindochter werd daar kampioen. Vol trots worden foto’s getoond op de iPad. “Ja, oma zit op Facebook en snapchat.” Aldus kleindochter. Waarop de nieuwe burgemeester zegt “Dat is dan de eerste oma die ik ken die snapchat gebruikt!” Ria moet er om lachen. “Zo blijf ik op de hoogte van alles, heb veel contact met iedereen en ik hou ook alles bij. Er is natuurlijk veel veranderd in die zestig jaar. Maar het is vooral leuker geworden.” “Wat vindt u het leukste?” Vraagt Gido. “Ik vind het allemaal leuk!” Het is een gezellige ontmoeting in het echte Aalsmeerse gezin.

Hobby’s

Mevrouw heeft dertig jaar bij Zurel in de box gewerkt tussen de mannen. Momenteel houdt ze zich, naast social media, bezig met gedichtjes maken en Netflixen. Gido Oude Kotte reageert: “Ha, ha, ook nog Netflix? Welke serie kunt u aanraden?” Er wordt geantwoord door de kleinkinderen: “Oma vond The Crown mooi, maar we hebben haar ook films van Marvel laten zien.” “Ja en ik kijk graag naar Goede Tijden Slechte Tijden en The Voice. Mijn man is liever in de tuin bezig. Die houdt hij zelf bij.” Hans heeft tevens jaren in zijn vrije tijd bij Stokman gewerkt. Tuinieren is zijn grootste hobby. En een praatje maken met de mensen. Veel zouden hem kunnen kennen als ‘De meneer van de Hoogvliet’. Een paar keer per dag maakt hij het loopje naar de supermarkt aan de Aalsmeerderweg.

Feest

Het is de hele week druk voor de familie Kok. Op de officiële trouwdag (22 april) zijn ze met hun Zwitserse vrienden lekker pannenkoeken wezen eten, ze gaan van de week naar de dierentuin en er is een verrassingsdag gepland op zondag. Ook moeten zij nog naar de ‘Japenees’ in dorp. Hans en Ria hebben overal zin in. Namens de Nieuwe Meerbode wensen wij dit positieve stel heel veel plezier en van harte gefeliciteerd.

Door Miranda Gommans