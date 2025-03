Deze week regulier onderhoud Kaagbaan

Schiphol – Deze week tot en met dinsdag 1 april vinden de jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Kaagbaan. Tijdens het baanonderhoud is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer, behalve in het weekend (vrijdag 28 maart 19. 00 uur tot maandag 31 maart 07.00 uur). In situaties waarbij vliegtuigen normaal gesproken starten vanaf of landen op de Kaagbaan worden tijdens de onderhoudsperiode andere start- en landingsbanen ingezet: de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. ‘s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Bij harde (zuid)westelijke wind kan het in de nacht voorkomen dat de Schiphol-Oostbaan wordt ingezet als landingsbaan. Bij harde oostelijke of westelijke wind kan het voorkomen dat de Buitenveldertbaan ook in de nacht wordt ingezet als startbaan. Aan de Kaagbaan worden reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het hemelwaterafvoer systeem wordt op verschillende locaties doorgespoeld, de omliggende grasvelden worden gemaaid en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Schiphol bundelt zoveel mogelijk van deze werkzaamheden, zodat de doorlooptijd zo kort mogelijk is. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dit kan 7 dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.