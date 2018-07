DeWolff komt naar P60 Amstelveen

Amstelveen – DeWolff komt vrijdag 7 december naar P60! De driekoppige rockband uit Zuiden van land gaat op clubtour door Nederland en natuurlijk wordt de poptempel van Amstelveen niet overgeslagen. Met het nieuwe album ‘Thrust’ op zak maakt P60 zich op voor een spectaculaire rockshow!

Al ruim tien jaar weten Pablo van de Poel (zang en gitaar), Luka van de Poel (drums) en Robin Piso (Hammondorgel) publiek in binnen- en buitenland te imponeren met hun pyschedelic rock. Hun onophoudelijke energie, fantastische muzikantschap en aanstekelijke enthousiasme wordt met open armen ontvangen.

Dit jaar kwam DeWolff met zesde album ‘Thrust’, gecreëerd in hun eigen analoge studio ‘Electrosaurus Southern Sound Studio’. Een idyllische ruimte aan de Oudegracht in Utrecht die je helemaal terug brengt in de jaren zeventig inclusief Perzische tapijten, antieke lampen en opgezette dieren.

Met ‘Thrust’ gaat de band in op sociale en politieke kwesties waar men dagelijks mee geconfronteerd wordt. Trump, de dood en emoties als eenzaamheid. Op ‘Thrust’ laat DeWolff hun groei als band en hun direct herkenbare geluid samenkomen.

Vrijdag 7 december, zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang 20.45 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 18 euro per stuk, indien nog voorradig aan de zaal 20 euro. Meer informatie: www.p60.nl.