Deuren Ranzijn tuin & dier Aalsmeer weer geopend

Aalsmeer – Ranzijn tuin & dier Aalsmeer heeft haar deuren weer geopend na maanden van verbouwing. De winkel is flink onder handen genomen en compleet vernieuwd en verduurzaamd. Zo zijn er duurzame materialen gebruikt bij de renovatie en is er geïnvesteerd in energiebesparende materialen zoals LED-verlichting.

De winkel biedt een zeer uitgebreid assortiment van producten voor huisdieren en tuinieren, waaronder voeding, verzorgingsproducten, planten, bloemen en tuingereedschap. Ook is de Ranzijn Dierenartspraktijk compleet vernieuwd. De dierenartspraktijk beschikt over een dierenkliniek, trimsalon en een hondenwasstraat.

Ranzijn tuin & dier Aalsmeer nodigt alle klanten uit om de vernieuwde winkel aan de Aalsmeerderweg 436 te komen bezoeken en te genieten van het uitgebreide assortiment. De winkel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 18.00 uur.