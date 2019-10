Denk mee over afval in Aalsmeer

Aalsmeer – Hoe ziet uw ideale afval inzamelsysteem eruit? Dat wil de gemeente Aalsmeer graag van u weten. Want zo min mogelijk afval en dat wát aangeleverd wordt goed scheiden is de uitdaging die de gemeente met inwoners wil aangaan.

De rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland de opdracht gegeven om de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen én afval goed te scheiden. Dit gebeurt onder het motto: ‘Van afval naar grondstof’. De landelijke doelstelling is maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. Gemiddeld biedt een inwoner van gemeente Aalsmeer nu nog jaarlijks 194 kilo restafval aan via de containers voor restafval en de milieustraat.

Vragenlijst

Het totale afvalaanbod van huishoudens moet dus omlaag en de afvalscheiding beter om de landelijke doelstelling te halen. De gemeente wil deze opdracht samen met inwoners oppakken. U kunt aangeven hoe uw ideale inzamelsysteem eruitziet door een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 4 november via www.aalsmeer.nl/afval. Wie de vragenlijst liever op papier wil invullen, deze afhalen bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer en ingevuld hier ook weer inleveren.

Bewonersbijeenkomsten

Adviesbureau JMA organiseert namens de gemeente drie bewonersbijeenkomsten. Hier wordt ingegaan op de doelstellingen die er liggen en er wordt gebrainstormd met de aanwezigen over hoe de hoeveelheid restafval omlaag kan en de service voor grondstoffen beter kan. De bijeenkomsten vinden plaats op:



Vrijdag 8 november van 15.30 tot 17.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart, inloop vanaf 15.00 uur.

Dinsdag 12 november van 19.30 tot 21.00 uur in De Oude Veiling: Marktstraat 19, inloop vanaf 19.00 uur.

Donderdag 14 november van 19.30 tot 21.00 uur in The Beach: Oosteinderweg 247a, inloop vanaf 19.00 uur.

Gastlessen

Naast dit traject verzorgt JMA ook gastlessen op scholen in Aalsmeer en Kudelstaart om zo de ideeën op te halen die de kinderen in de gemeente hebben over afvalinzameling.

Voor meer informatie over de participatie, de afvalinzameling en de afvalstoffenheffing kunt u terecht op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.