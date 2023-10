Concertdienst in teken van Dorcas bij ACG

Aalsmeer – Zondagmiddag 5 november om 16.00 uur houdt de Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG) in ’t Baken een concertdienst met medewerking van de christelijke zangeres Delise. De dienst staat in het teken van de internationale hulporganisatie Dorcas waar Delise ambassadeur van is. Delise wil met haar talent graag bijdragen aan een betere wereld. Haar liederen gaan over sociale en maatschappelijke thema’s en hebben veel raakvlakken met het werk van Dorcas.

Tijdens de concertdienst zingt Delise enkele liederen maar is er ook ruimte voor samenzang. Dorcas fondsenwerver en ACG-lid Dirk Sijbersma houdt een korte overdenking over het werk van Dorcas en de reizen die hij gemaakt heeft met deze hulporganisatie.

Het Baken is het bijgebouw van de Open Hof Kerk, toegang via de Sportlaanzijde. Iedereen is welkom. De entree is gratis, maar er is wel een collecte voor Dorcas.