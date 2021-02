Deboprojects lanceert: Samenlopen

Aalsmeer – Thuiswerken en stilzitten: het is voor velen het nieuwe normaal. Maar waarom werken en bewegen niet combineren? In plaats van die eindeloze Zoomvergaderingen, trek je je beste schoenen aan voor een flinke wandeling. Zo werkt Deboprojects: Samen op pad, en lopend sparren. “Sinds het begin van de coronacrisis doet Deboprojects dit al met het team. Wat blijkt: al wandelend vergaderen is niet alleen een goede manier om tijdens de werkdag meer te bewegen, maar zorgt ook voor nieuwe inzichten. De vergaderingen zijn productiever, creatiever en meer gefocust”, vertelt Harm Koningen van Debo.

“Zelf komen we op de creatiefste ideeën tijdens onze vergaderwandelingen. Zo hebben we tussen de Schotse Hooglanders een nieuwe, online Debo-game bedacht die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn. We kunnen er nog niet te veel over zeggen, maar een tipje van de sluier: het heeft te maken met een vermiste raket. Wij nemen onze klanten graag mee langs de mooie bospaden van het Amsterdamse bos, op bezoek bij de Schotse Hooglanders – die inmiddels onze grote vrienden zijn. Of we wandelen lekker door de polder. Ideaal om een frisse neus te halen, wat er nog weleens bij in kan schieten met al dat thuiswerken.”

Schotse Hooglanders

Naast de fysieke gezondheid, geeft zo’n flinke wandeling ook een boost aan de mentale gesteldheid. “Wij van Debo hebben zelf gemerkt dat het lopen door het bos, stilstaan bij onze omgeving en bewonderen van de prachtige Schotse Hooglanders iets magisch heeft”, gaat Harm Koningen verder. “Het brengt je hoofd op een drukke werkdag tot rust. In het bos hebben wij onze grootste persoonlijke groei doorgemaakt. Dat willen we graag met iedereen delen.”

Op de website van Deboprojects kan de klant een vooraf uitgestippelde route uitkiezen. Daarbij staat het aantal kilometers, het aantal te verbranden calorieën én het mogelijke aantal nieuwe ideeën vermeld. “We hebben prachtige routes langs de Amstelveense Poel en door het Bloesempark, maar ook bij het Vogeleiland of door die paar heuvels die ons kikkerlandje telt. Eigen routes zijn natuurlijk ook van harte welkom”, besluit Harm Koningen zijn verhaal.

Het samenlopen zelf uitproberen? Kijk dan op https://deboprojects.nl/samen-lopen/.