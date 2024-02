Debby van Egmond: “Zaai leert doelen stellen”

Aalsmeer – Een oom die fotograaf is en zorgde voor mooie familiefoto’s. Een moeder die trouw alle foto’s inplakte en zelf vond Debbie van Egmond het geweldig om in de donkere kamer (doka) van haar oom te staan waar de foto’s tot ‘leven’ kwamen. Nu bekijkt zij met haar kinderen foto’s van vroeger omdat dit zo leuk om te doen is. Kortom, foto’s hebben altijd een rol gespeeld en nog steeds want Debbie heeft als ZZP’er er voor gekozen vanaf april 2023 haar eigen bedrijf te starten. Wie haar website www.blendfotografie.nl bekijkt, ziet dat zij een geheel eigen stijl heeft. Er wordt bij haar niet geposeerd men kan spontaan – zichzelf – zijn en daardoor zichzelf ook op de foto herkennen. Dat zal zeker de reden zijn waarom zij zoveel fijne contacten heeft met tevreden opdrachtgevers. Hoewel zij ook graag gezinnen fotografeert, vindt zij het fotograferen van bruiloften toch wel het leukst. Daarbij speelt de natuur een voorname rol als achtergrond. “Ik ga graag naar de Kennemerduinen.”

Ambulant hulpverlener

Het is een mooie tegenhanger voor het werk dat zij ruim zestien jaar heeft gedaan. Na haar HBO studie Maatschappelijke werk en Dienstverlening werkte zij in de Jellinek kliniek en kwam al vroeg in aanraking met tragische verslavingsproblemen. Samen met haar cliënten werkte zij aan een voor hen verbeterde kwaliteit van leven. Het was een fantastische uitdaging. Het lukte niet altijd maar er werden ook mooie resultaten behaald. Omdat zij dit bijzondere werk toch niet helemaal kan loslaten werkt zij nog steeds een aantal uren per week in de Amsterdamse verslavingskliniek.

Wensenlijst

Natuurlijk is het voor ieder bruidspaar belangrijk dat alles tijdens de huwelijksdag klopt. Daarom wordt er tijdens het voorgesprek de hele wensenlijst doorgenomen en gekeken of het klikt tussen bruidspaar en fotograaf. Debbie heeft een digitale spiegelreflexcamera waarmee zij kan lezen en schrijven. Verder is er een arsenaal aan lenzen die allemaal bijdragen tot prachtige reportages. En is er eventueel raad en daad nodig, dan is er nog altijd de leuke oom die de basis legde voor haar belangstelling voor fotografie.

Bijdrage Zaai

Vanaf een vaste baan naar zelfstandig ondernemer is best een overgang. “In de eerste maanden miste ik de structuur, was zoekende, had het gevoel mijn tijd te versnipperen. De afgelopen maanden heb ik mijn doelen weten te stellen en mijn tijd goed leren inplannen. Daaraan heeft Zaai een grote bijdrage geleverd. Verder heb ik een goed contact met de andere fotografe Bodil de Jong. Wij hebben allebei onze specialiteit en daarin ondersteunen wij elkaar. Wij zullen ook zeker na het Zaai coach-traject contact blijven houden en elkaar feed-back geven.”

Meer informatie over Zaai? Neem contact op met Kirsten Verhoef (project-organisator) per mail: kirsten@syltsupport.nl of bel: 0297-366182.

Janna van Zon