De Woudreus lanceert de Natuur-O- theek tijdens Buitenspeeldag

NME-Centrum De Woudreus lanceert op de Buitenpeeldag op 10 juni de Natuur-O-theek. De Natuur-O-theek is een kringloop kastje met duidelijke uitleg en een afbeelding van een laagdrempelige activiteit (buitenspeeltip) die je gemakkelijk zelf of samen met je broertjes, zusjes of vrienden kunt doen. Zo kun je meedoen met de buitenspeeldag op woensdag 10 juni, een natuurmandala maken, enz. We hebben voor deze vorm gekozen om zo een coronaproof programma aan te kunnen bieden. Elke week kondigen we de buitenspeeltips aan op onze social media. De buitenspeeltips vind je ook op onze website (net als de thuis tips van de afgelopen tijd).

Er staan twee kastjes (natuur- o-theken) bij De Woudreus, één aan de voorkant en een aan het de achterkant van het gebouw. Ook zijn de tips te vinden bij Natuurspeeltuin Haitsmapark in Mijdrecht (de kaart met tips hangt hier aan het hek van de achtertuin van Saffier 16) en bij Natuurspeeltuin het Speelwoud te Wilnis. Op alle plekken kunnen kinderen van 4 – 12 jaar de kaart met de buitenspeeltip bekijken en er gelijk mee aan de slag gaan.

Nationale Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag van initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon is de grootste buiten speelactie van Nederland. Op die dag maken zij van heel Nederland één grote speelplek! Dit jaar zijn er geen grote evenementen maar wel buitenspelen, op straat in de eigen buurt! Uiteraard binnen de op dat moment geldende regels en richtlijnen die door het RIVM worden aangegeven.

Na de zomervakantie kunt u weer bij De Woudreus terecht

De Woudreus is gesloten voor publiek tot 1 september. We zijn nu met de woensdagmiddag vrijwilligers bezig om een coronaproof activiteitenprogramma voor het najaar voor te bereiden. Medewerkers en vrijwilligers zijn beperkt aanwezig. Scholen kunnen nog wel terecht voor (advies over) lesmaterialen en projecten. We vragen leerkrachten om te bellen of mailen voordat ze langs willen komen. We houden ons zoveel aan de actuele richtlijnen van het RIVM waarbij gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voorop staat.