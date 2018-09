‘De wondere wereld van de taal’ met Wim Daniëls

Uithoorn – Na het zeer succesvolle openingsconcert in september door moeder en dochter Basilova vierhandig op één piano, presenteert de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) op 14 oktober a.s. in De Schutse een afwisselend programma rondom taal. Wim Daniëls schreef een groot aantal boeken over uiteenlopende onderwerpen. Vaak gaat hij in zijn boeken op zoek naar de oorsprong van iets, naar de oorsprong van onze woorden, naar de oorsprong van de komma in de taal, naar de oorsprong van de fiets, naar de oorsprong van het leven, naar de oorsprong van het lager onderwijs in Nederland. In zijn voordracht in Uithoorn vertelt hij wat hij zoal te weet is gekomen over de hier genoemde zoektochten. En dat doe hij op een aanstekelijke wijze, humoristisch en toch leerzaam.

Arendsoog

Wim Daniëls is schrijver en taalkundige. Hij schrijft boeken over taalverschijnselen, over de geschiedenis van het Nederlands, over spelling, enzovoort. Enkele titels zijn: ‘Koken met taal’, ‘De taal van de fiets’, ‘De taal achterna’ en ‘De lagere school: toen bijna alles nog heel anders was’. Voor jongeren schrijft hij ook romans en verhalenbundels. Daarnaast ontwikkelde hij dit jaar ook een gezelschapsspel over taal: Het grote Taalspel. Zijn hobby’s zijn dansen en fietsen. Hij houdt van vriendelijke mensen, maar hij heeft een hekel aan agressie en aan mensen die geen rekening houden met anderen. Hij verslond als kind de boeken van Arendsoog…

Wim Daniëls schrijft Groot Dictee

Vorig jaar werd het Groot Dictee der Nederlandse Taal van de buis gehaald, maar alles komt terug: op 15 december a.s. organiseert NPO Radio 1 de 28ste editie van het dictee. Wim Daniëls is dit jaar de schrijver van het dictee en geeft het ook een nieuwe impuls. Philip Freriks zal het dictee opnieuw voorlezen en de presentatie is in handen van Frits Spits. Het is de bedoeling om de jarenlange dicteetraditie op een toegankelijke wijze in ere te herstellen en daarom wordt weer teruggegaan naar de oorsprong. De uitzending van Groot Dictee der Nederlandse Taal is op zaterdag 15 december, van 11.00 tot 13.00 uur op NPO Radio 1.

U hoeft niet te wachten tot december om Wim Daniëls te horen (en te zien!): dat kan al op zondagmiddag 14 oktober a.s., in De Schutse, De Mérodelaan 1, 1422 GB te Uithoorn. De aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan open om 14.00 uur. Boekhandel The Read Shop Express is aanwezig met een boekentafel en verkoopt boeken van Wim Daniëls, die hij ook zal signeren.