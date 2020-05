De Werkschuit gaat weer open voor kinderen

Aalsmeer – Goed nieuws: Creatief centrum de Werkschuit mag vanaf 3 juni weer open voor kleine groepen. Verdeeld over twee lokalen kunnen kinderen op 1,5 meter afstand van elkaar tekenen en schilderen. Wel met eigen krijtjes. In het lokaal staan handgel pompjes en er wordt extra geventileerd.

Meer dan 45 kinderen gaan in kleine groepen op woensdag of zaterdag verder met hun achtergebleven tekeningen van vossen en uilen. In de week van 9 maart werd de Werkschuit door de corona maatregelen gesloten. In die weken gaf juf Annefie online thuis teken opdrachten en feedback per mail. Maar ruimte, inspiratie en goede begeleiding vind je toch alleen in het atelier van de Werkschuit.

Summer Art School

In de maanden juli en augustus start Annefie van Itterzon de Summer Art School bij de Werkschuit aan de Oosteinderweg. Veel kinderen gaan dit jaar niet op vakantie en bij de Werkschuit kan ook buiten worden geschilderd. Informatie over de Summer Art School op de Facebook-pagina van De Werkschuit Aalsmeer.