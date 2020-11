‘De Vleugels’ plaatsen bij het Waterfront?

Aan College van B en W van Aalsmeer:

Aalsmeer – Op mijn wandeling met onze hond in de omgeving van de Hornmeer kwam ik het Kunstwerk ‘De Vleugels’ tegen in de Anjerhof tegenover het Maarse en Kroonhof. Vroeger sierde dit beeld de voorgevel van het toenmalige hoofdkantoor van de autobusonderneming Maarse en Kroon. Dit kunstwerk is geschonken door Connexxion Openbaar Vervoer N.V.

Het staat nu totaal tussen de bomen in op een zeer onopvallende plaats, waar alleen buurtbewoners er misschien nog oog voor hebben. Gezien het belang voor Aalsmeer van de autobusonderneming Maarse en Kroon in vroeger tijden vind ik dit niet helemaal reëel. Verschillende familieleden hebben destijds bij Maarse en Kroon gewerkt en later bij Connexxion. Ik noem hierbij namen als Gerrit Buis, als chauffeur en later opleider, Gijs Nap, als monteur in de busgarage, en Herman van Veen als chauffeur (net met pensioen). Alleen al als eerbetoon verdient dit kunstwerk een andere plaats voor allen, die bij Maarse en Kroon gewerkt hebben.

Nu men op dit moment het project Waterfront aan het ontwikkelen is, zou het geweldig zijn, als dit kunstwerk bij de Westeinderplas komt te staan, ook omdat de Westeinderplas een geweldige achtergrond voor dit kunstwerk is. Ik hoop van harte, dat u dit met me eens bent.

Barend Nap, Roerdomplaan 93, 1431 WH Aalsmeer