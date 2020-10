De Vinken verduurzaamt clubgebouw

Vinkeveen – De afgelopen maanden heeft korfbalvereniging De Vinken een enorme stap voorwaarts gezet in verduurzaming van het clubgebouw in Vinkeveen. Na een grootse verbouwing van de gevel en het vervangen van alle kozijnen, heeft het Vinkencomplex een complete en prachtige metamorfose ondergaan.

In 2017 startte De Vinken een meerjarenplan voor verbetering en verduurzaming van het clubgebouw, met als doel het complex toekomstbestendig te maken. Na het plaatsen van zonnepanelen, een verbouwing binnen en het plaatsen van ledverlichting, startte RSD Kunststof Kozijnen dit voorjaar met de volgende fase: het onder handen nemen van de gevel. Alle houten kozijnen en deuren zijn vervangen door kunststof met hoog rendementsglas. Er zijn extra hoge raampartijen en een extra schuifpui geplaatst. Voor betere rolstoeltoegankelijkheid is tevens de hoofdingang verplaatst en verbreed. Het complete verbouwingsplan zorgt niet alleen voor meer licht, een fraaie uitstraling en minder onderhoud, in de komende jaren bespaart De Vinken hiermee ook extra energie.

Sponsoren

Om het verbouwingsproject te realiseren ontving De Vinken naast subsidies ook bijdragen van sponsoren. Specifiek vanwege het duurzame karakter van de verbouwing, werd met behulp van Vinkenlid Cor Verlaan o.a. een mooie bijdrage van SC Johnson uit Mijdrecht ontvangen. Ook het Rabobank Dichtbijfonds steunde het project.

De voorlopig laatste stap van het verbouwingsproject is gezet door een enthousiaste groep Vinkenleden. Gewapend met rollers en kwasten hebben zij zich in het zweet gewerkt om alle muren van een nieuwe, frisse kleur te voorzien. Een prachtig eindresultaat!