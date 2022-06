De Vinken sluit af met winst

Vinkeveen – In de laatste veldcompetitiewedstrijd van het seizoen behaalde de Vinkeveense korfbalhoofdmacht een keurige overwinning in Mijdrecht op buur Atlantis: 18-21. Door dit resultaat eindigt De Vinken op een derde plek in de ranglijst.

Het was een wedstrijd om ‘des keizers baard’. Zowel Atlantis als De Vinken hadden zich weken geleden al veilig gespeeld en ook promotie was voor beide teams niet meer mogelijk. Toch heeft het treffen tussen beide gemeentegenoten altijd een extra dimensie. En spannend werd het deze laatste wedstrijd ook zeker nog.

Vinken’s’ coach Sabrina Kooijman kon beschikken over een complete, fitte selectie: Zoë van Dasler, Mariska Meulstee, Jerom Stokhof en Rutger Woud begonnen in de aanval. Eva Hemelaar, Dorien Verbruggen, Levi Kroon en Jelle Mul stonden in de defensie van het Suiteteam.

‘Good old’ Mariska Meulstee opende met haar eerste schot de score: 0-1. Vinken’s topschutster aller tijden speelde deze zaterdag haar laatste wedstrijd voor De Vinken. Het was haar 822ste treffer voor De Vinken 1 sinds zij in 2002 haar debuut in het eerste maakte. Aanvoerder Jerom Stokhof maakte 0-2 en langzaam maar zeker liepen de bezoekers door doelpunten van Eva Hemelaar, Zoë van Dasler, en vier treffers van Levi Kroon uit via 2-6 naar 4-8. Vijf minuten voor rust herpakte de thuisploeg zich echter heel sterk. Binnen zes minuten scoorde Atlantis vijf maal, waardoor de Mijdrechtenaren met een 9-8 voorsprong de rust ingingen.

Extra spanning

Na de pauze nam Rutger Woud het initiatief, hij maakte 9-9. En tot 12-12 gingen de Rondeveners gelijk op. (strafworp Eva Hemelaar, afstandsschoten Rutger Woud en Dorien Verbruggen). Daarna kon het Kindermodehuisteam opnieuw het voortouw nemen.

Er kwam weer een vierpuntenvoorsprong op het wat haperende scorebord. De losgeslagen Rutger Woud scoorde drie maal en seizoenstopscorer Levi Kroon maakte zijn vijfde van de middag. Zoë van Dasler hield de marge nog even op vier (13-17), maar een sterk terugkomend Atlantis kwam opnieuw heel dichtbij: 16-17.

Toch trokken de bezoekers aan het langste eind. Zoë van Dasler maakte 16-18. En na een nieuwe aansluitingstreffer van Mijdrecht antwoordde Levi Kroon met 17-19 en Mariska Meulstee bekroonde haar laatste optreden met een benutte vrije bal van de attente Zoë van Dasler. Een ‘laatste’ strafworp voor Atlantis werd door Levi Kroon teniet gedaan, waardoor De Vinken met 18-21 beide punten mee naar Vinkeveen mocht nemen.