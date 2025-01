De Vinken 1 verstevigt koppositie

Vinkeveen – Na de galavoorstelling van vorige week tegen Sporting Badhoevedorp speelde De Vinken 1 afgelopen zaterdag opnieuw een thuiswedstrijd. De bezoeker was Nexus uit Schiedam. De Vinken, gesponsord door Koeleman Elektro, is lijstaanvoerder. Nexus is in een pittige strijd verwikkeld om de tweede plaats.

De start van de wedstrijd was ietwat rommelig. De scheidsrechter moest vanaf het begin de touwtjes flink aantrekken. Enig duw- en trekwerk werd niet gewaardeerd en leidde regelmatig tot een vrije bal. Desondanks was de start overduidelijk voor de Vinkeveners. Na tien minuten stond de ploeg van trainer-coach Amel Groos al met 6-1 voor dankzij treffers van Robin van der Vliet, Jelle Mul, Levi Kroon en Nieko Dankelman.

De bezoekers uit Schiedam vochten voor elke bal, maar verloren deze met name na afstandsschoten vrijwel direct weer. De Vinken bleef in de eerste helft flink door scoren. Via 10-2 bouwden ze een comfortabele ruststand op van 14-4. De sterke verdediging van de Vinkendames en de geweldige reboundkracht van de heren maakten het voor de tegenstander een lastige wedstrijd.

In de tweede helft was aan Vinkenzijde Levi Kroon messcherp in zijn afronding. Hij behaalde deze wedstrijd een indrukwekkend scoringspercentage. Het spelbeeld veranderde niet veel. De energie bij de Vinkeveners bleef hoog, terwijl de scherpte bij Nexus zichtbaar afnam. Na een fraai afstandsschot van Jelle Mul volgde een nog mooiere doorloopbal van Levi Kroon, die hij met één hand afmaakte. Halverwege de tweede helft brengt De Vinken met Bart de Ruiter en Finn Kroon twee nieuwe krachten in het veld. Ook zij weten uitstekend doel te treffen en zo loopt De Vinken gestaag verder uit tot een 27-11 eindstand. De koppositie is verder verstevigd. Volgende week gaat De Vinken op bezoek bij Luno in Linschoten.

Scores aan Vinkenzijde: Levi Kroon (10), Robin van der Vliet (4), Jelle Mul (3), Nieko Dankelman (2), Finn Kroon (2), Zoë van Dasler (2), Jerom Stokhof (2), Deena Dankelman (1), Bart de Ruiter (1).

De Vinken 1 verstevigt koppositie. Foto: aangeleverd.