De Vinken 1 en 2 beide op kop

Vinkeveen – De cruciale ontmoetingen tussen de selectieteams van De Vinken en het uit Delft afkomstige Paal Centraal zijn in het voordeel van de Vinkeveners beslist. Nadat eerst De Vinken 2 de ongeslagen status wist te behouden door de Delftse reserves met 16-13 af te troeven, bleek ook de hoofdmacht van De Vinken te sterk voor de bezoekers: 15-9.

Blessureleed

Trainer-coach Dirk van der Vliet heeft te kampen met de nodige blessures binnen het Kindermodehuisteam. Dorien Verbruggen is nog steeds niet beschikbaar, haar inmiddels vaste vervangster Danique Pauw was ook nu weer opgeroepen. Aan de herenkant loopt Kelvin Hoogeboom met een stevige knieblessure, voor hem doet Gideon Leeflang weer mee. Maar ook Rutger Woud moest zich ziek melden. Zijn plek werd ingenomen door de jeugdige Finn Kroon.

Goed gespeeld

Al snel bleek dat het achttal van Vinkeveen de baas was. Met Fenne Claassen, Danique Pauw, Gideon Leeflang en Levi Kroon in de aanval en Lisette vd Leeden, Mariska Meulstee, Finn Kroon en Jerom Stokhof in de verdediging stond er al snel een voordelige tussenstand op het scorebord. Doelpunten van Gideon (2x), Jerom, Finn en Mariska zorgden voor 5-2 en na een speelhelft was de stand 8-4 voor de Vinkeveners (doelpunten van Levi en opnieuw Gideon en Mariska).

Ook in de tweede helft bleef het Suiteteam de bovenliggende partij. Nadat Levi Kroon met twee doelpunten voor 10-7 had gezorgd, liep de thuisploeg door doelpunten van Fenne, Mariska (2x) en Levi uit naar een comfortabele 14-7. Jerom Stokhof scoorde de vijftiende voor De Vinken, waarna Paal Centraal de eindstand op 15-8 mocht brengen.

Dijkvogels uit

Met dit resultaat staat De Vinken nu alleen op kop in de derde klasse F met dertien punten uit zeven wedstrijden. Komende zaterdag volgt de laatste wedstrijd voor de zaalcompetitie. 26 oktober wacht in Maasdijk de nummer 5 Dijkvogels. Thuis bleken de Maasdijkers een taaie tegenstander.

(PLUS FOTO)

Op de foto de Vinkenreserves: v.l.n.r. staand Romy Bras, Lisa van Diemen, Danique Pauw, Femke Vousten, Emese Kroon en Johan Kroon (trainer-coach). V.l.n.r. gehurkt Jelle Mul, Pascal Hoogeboom, Mark de Haan, Gideon Leeflang, Dylan Bras en Finn Kroon.