‘De Trommel Vertelt’ in Poppentheater Amstelveen

Amstelland – Met een energieke, humoristische, bijna clowneske manier van vertellen zet Adrie Gloudemans de zaal op zijn kop met de voorstelling ‘Waarom eet een nijlpaard geen vis? Ooit kreeg zijn vader, op een van zijn reizen door Afrika, een pratende trommel. En die trommel vertelt hoe en waarom. Als je goed luistert kun jij ook horen wat hij vertelt en als je het niet helemaal begrijpt dan legt de verteller het graag in geuren en kleuren uit. Terwijl de Afrikaanse rumba klinkt, beklimt het nijlpaard de Hoge Berg waar Simba de leeuw woont. Aan alle bavianen in de zaal wordt gevraagd om hem daarbij te helpen. Zal het nijlpaard de krokodil kunnen overtuigen dat hij geen vis eet?

Het is een verteltheatervoorstelling waarbij muziek een belangrijke rol speelt. Het publiek wordt meegenomen naar een wereld waar tussen de woorden altijd wel ritmische klanken te horen zijn. Het geluid van de djembe, de doendoen, de tama, n’goni en andere instrumenten uit West-Afrika. De voorstelling ‘De Trommel Vertelt’ door Adrie Gloudemans is te zien op zondag 30 oktober om 14.30 uur. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, info@amstelveenspoppentheater.nl of via 020-6450439.