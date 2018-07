De Schone Baadster in het zonnetje.

De Ronde Venen – Het beeld De Schone Baadster van beeldend kunstenaar Gozen Doorn, dat in Abcoude de entree tot het dorp siert, is afgelopen zondag weer even stevig in de “zonnebrandolie” gezet, zoals een voorbij zoevende wielrenner uitriep. Het beeld van Gozen is door zijn zoon Eelco Doorn, weer geschrobd, geschoren en vet in de lijnolie gezet. Tijdens de klus werd duidelijk dat het hoog tijd is dat het beeld van Azobe hout echte aandacht krijgt, “want de toestand van het beeld is zorgwekkend” is de indruk die Eelco aan de klus heeft overgehouden. Het is de familie Doorn en veel dorpsgenoten al veel langer ‘een Doorn in het oog’ dat er, na de restauratie van enkele jaren geleden, geen structureel onderhoud aan het beeld plaatsvindt. “De familie heeft het beeld nu een aantal jaar achter elkaar in de olie gezet, maar dat heeft de gemeente nog niet doen inzien dat zij een zorgplicht heeft voor de kunst in de publieke ruimte”, volgens Doorn. “En dat is nu te merken. Ongedierte heeft vrij spel en door een gebrek aan onderhoud is de restauratie zo goed als teniet gedaan en hebben weer, wind en water weer vrij spel.” Het beeld staat nu weer keurig opgeknapt te stralen in de zon.