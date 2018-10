De Rijzenspelers: ‘Het Noorderkwartier’

Rijsenhout – Wilt u een ‘kijkje in de wereld van Alex van Warmerdam’, een gestileerde, absurde maar oer-Hollandse wereld? Kom dan naar De Rijzenspelers op 9, 10 en 17 november. De toneelvereniging brengt in dorpshuis De Reede de muziektheatervoorstelling ‘Het Noorderkwartier’.

Alex van Warmerdam staat vooral bekend om zijn absurdistische films en toneelstukken, waarin rake observaties en typeringen van mensen worden gecombineerd met een geheel eigen humor. Absurd en zeer herkenbaar.

In ‘Het Noorderkwartier’ is dit niet anders. In deze absurde tragikomedie wordt het leven gevolgd van Faas. Faas is ergens tussen de 43 en 49 jaar oud en van zijn ouders mag hij niet naar buiten. Kloos en Martha vinden niet dat ze hun zoon in zijn ontwikkeling belemmeren, immers: Hoe kan je verlangen naar iets dat je niet kent? Gek genoeg hoeft Faas helemaal niet naar buiten, om toch mensen te ontmoeten: een vrouw die een afspraak heeft met een paard, een huilende postbode, vier sprekende kleuren. Maar hij gaat vooral in discussie met vier arbeiders; Paard, Put, Muis en Machteld. En met een echte schilder. Faas wil schilder worden; kunstschilder.

‘Het Noorderkwartier’ gaat over Holland op zijn smalst. Ga maar niet de deur uit, want daar dreigt de boze buitenwereld. Lees maar geen boeken, want daar krijg je ideeën van. En laat je vooral niet in met kunstenaars; die brengen hoogstens wat troost… Wilt u een kijkje in die wereld van Alex, Faas, Kloos en Martha? De spelers van De Rijzenspelers hopen u te zien tijdens één van de drie uitvoeringen.

Met: Jeroen Rinkel, Evert van Putten, Marianne Arendse, Remco Brandt, Arjo Lanser, Colette Lanser, Robert Arendse, Wietske Pet, Daniëlle Evers, Mariska van Leeuwen, Ingrid Eekhoff en Bernadette van Harskamp. De regie is in handen van Ton Offerman.

De voorstellingen zijn op vrijdag 9, zaterdag 10 en zaterdag 17 november in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Entree: 10 euro. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten reserveren kan via: www.rijzenspelers.nl of bel 0297- 327840.