De Proosdijkroniek: ‘Een bloedneus voor de burgemeester’

De Ronde Venen – Via een gevarieerde terugblik op de plaatselijke geschiedenis presenteert de historische vereniging De Proosdijlanden met gepaste trots het maartnummer van ‘de Proosdijkroniek’.

Arie Bloed onderzocht de ambtsperiode van de Vinkeveense burgemeester Elsen. Hij concludeert: ‘Al met al is het bouwbeleid onder burgemeester Elsen door de bestemmingsplannen steeds beter geregeld, waarbij zijn planologische expertise zeker goed van pas kwam. Maar de bloedneus die hij in 1968 in Waverveen opliep is het dorp nooit vergeten.’

Joop Frankenhuizen onderzocht de college- en raadsverslagen van Wilnis om te zien wat diverse burgemeesters meemaakten en achterlieten in de periode tussen 1798 en 1989 toen Wilnis een zelfstandige gemeente was. Piet van Buul beschrijft de bewogen levensloop van een opmerkelijk man: de Mijdrechtse dominee Duijtsch. Geboren in Hongarije in een Joods gezin, rabbi geworden, een groot gedeelte van zijn leven door Europa gezworven, zich tot het christendom bekeerd en uiteindelijk op het einde van zijn leven als dominee in Mijdrecht terecht gekomen.

Na bijna honderd jaar is een einde gekomen aan Cindu, bij Uithoornaars beter bekend onder de namen TEBU of de Teerpot. Het terrein langs de Amstel is sinds juli 2020 ontdaan van alle installaties en leidingen. Chris Woerden duikt in de geschiedenis van dit opvallende bedrijf aan de Amstel.

Nieuwe afleveringen

In een nieuwe aflevering van ‘de Geheymschrijver’ kijkt Stef Veerhuis naar het “Nieuwe” Thamen aan de Amstel; dat met de bouw van een nieuwe kerk aldaar in 1662 gestalte had gekregen. Op Hofland 214 in Mijdrecht was twee generaties lang het elektrotechnisch bedrijf Reurings gevestigd. Vorig jaar stopte het bedrijf. De broers Reurings vertellen hierover.

In de lockdownperiode van 2020 beschreef de in 1939 in Wilnis geboren Wim van Scheppingen de herinneringen aan zijn jeugd in zijn geboortedorp. In een nostalgisch artikel leest u over de gebeurtenissen bij de Abcouder brandweer in oorlogstijd. Het verhaal is geschreven door Anton Schrikenberg rond de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.

Naast al deze verhalen krijgt de lezer hulp bij het opzetten van een stamboom of het vinden van aktes. We leren over de archieven in het RHC, kijken naar foto’s van Wilnis toen en nu en blikken nog even vooruit naar ‘Trots op Vinkeveen 2’, het succesvolle tweede historische stickerboek waar met spanning naar uitgekeken wordt. Kortom een rijk gevulde editie, die aan menig plaatsgenoot veel leesplezier zal opleveren. Het maartnummer verschijnt in de tweede week van maart.

Foto: De Abcouder brandweer in 1937