De magie van het circus￼

Uithoorn – Het rondreizende Circus Renz Berlin had afgelopen week hun grote blauw-gele circustent op het evenemententerrein in de Legmeer opgezet voor zeven voorstellingen. Voor sommige kinderen was het de eerste keer dat ze een circus bezochten. Gezien door de ogen van de kinderen was de show indrukwekkend. De middag werd geopend met paarden die door de piste dansten. Clowns Rico en de jonge Peppina betrokken het publiek bij hun act en probeerden grappig te zijn. Een vrouw uit het publiek moest verleidelijk bij een wildvreemde man op schoot gaan zitten met een roos in hun hand en daarvan werd een schilderij gemaakt. Een man jongleerde met een kubus wat door veel rook, lichteffecten en harde muziek interessant leek. De kunsten van de dames die in de nok van de tent acrobatische acts uitvoerden waren imponerend. Voor anderen waren de exotische kamelen het hoogtepunt. Zij sjokten door de ring en in de pauze mochten kinderen tegen betaling op de rug tussen de bulten zitten voor een foto. Ook kon er een ritje op een van de twee pony’s gemaakt worden. Bij het circus hoort natuurlijk popcorn en een suikerspin, die gretig aftrek vonden. Na de pauze was er nog genoeg te zien. De paarden steigerden door de piste, een tienjarige artieste in opleiding deed een knappe trapeze-act en een man balanceerde volkomen beheerst op één hand op een lange paal. De show werd afgesloten met een spectaculaire goochelact met vuur, waarbij een vrouw in een doos verdween en er ondanks de vuurpijlen ongeschonden uitkwam. De hele voorstelling werd gedragen door elf internationale artiesten. De tent was vrijdagavond goed gevuld, maar zat zeker niet helemaal vol. Na afloop zei de spreekstalmeester dat het fijn publiek was, maar ze moest veel moeite doen om de mensen aan het klappen te krijgen. Het circus vertrekt na Uithoorn naar Katwijk aan Zee.