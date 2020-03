‘De Leeuw’ gesloten, Molendag afgelast

Aalsmeer – In verband met het coronavirus hebben de molenaars en vrijwilligers van ‘De Leeuw’ moeten besluiten de korenmolen in het centrum te sluiten tot nader order. Ook bestellen per email of telefoon is tijdelijk niet mogelijk.

“Onze organisatie bestaat uit louter vrijwilligers en die mogen we niet langer aan het coronavirus blootstellen. Zodra het besmettingsgevaar is geweken, gaan we weer aan de slag. We rekenen op uw begrip”, aldus het bestuur van ‘De Leeuw’.

Nationale Molendag afgelast

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei zou plaatsvinden, af te gelasten. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken.

Het evenement wordt ook niet verplaatst naar een later moment in het jaar. Op 12 en 13 september vindt namelijk al Open Monumentendag plaats. Alle molens-gildes worden opgeroepen om daaraan mee te doen, uiteraard mits de overheidsrestricties dan zijn opgeheven.

De organisaties vinden het erg jammer dat het jaarlijkse landelijke molenevenement geen doorgang kan vinden. “We willen Nederland graag ontvangen op onze prachtige molens en dit cultureel erfgoed een mooi podium geven en jong en oud kennis laten maken met het ambacht van molenaar. Daarnaast is het besluit een teleurstelling voor de vele molenaars en vrijwilligers die zich ieder jaar verheugen op Nationale Molendag. Een groot aantal van hen is al druk bezig met de voorbereidingen. Voor De Hollandsche Molen staat echter de gezondheid, juist van deze vrijwilligers en natuurlijk van het publiek voorop. Wij hebben vanaf het begin van de corona-crisis de richtlijnen van de overheid gevolgd en ook nu houden we ons hieraan”, zegt Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluit zich hierbij aan: “Het is niet nodig gezondheidsrisco’s te lopen in verband met het belang van de instandhouding van de molens.”