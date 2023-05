Uithoorn – Het gaat echt gebeuren. De Kwakel krijgt een nieuw dorpscentrum. Er wordt momenteel al gewerkt aan de riolering. Vanaf 15 mei wordt het hele centrumgebied afgesloten voor alle verkeer en de verwachting is dat dit 10 weken gaat duren, tot circa eind juli. In het voortraject is er door bewoners en ondernemers een werkgroep opgericht. Deze werkgroep is samen met de gemeente tot een mooi ontwerp gekomen en eind juli dit jaar is het resultaat hiervan zichtbaar. Het dorpscentrum vernieuwen is een grote klus op een klein oppervlak. Dat gaat helaas niet zonder tijdelijk ongemak voor omwonenden, ondernemers en bezoekers. Zo wordt het centrum van De Kwakel een flink aantal weken in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De winkels blijven wel te voet bereikbaar en de marktkramen verhuizen tijdelijk naar Traverse. De gemeente koos samen met de werkgroep voor deze intensieve, maar snelle aanpak. Alles in één keer doen levert namelijk het beste resultaat en de kortste hinder op.

Klankbordgroep

Niet alleen in het voortraject is er actief samen gewerkt met de buurt, maar ook tijdens de werkzaamheden houdt de gemeente graag contact met de buurt. Hiervoor is de klankbordgroep opgericht. In de groep zitten vertegenwoordigers vanuit de ondernemers, Buurtbeheer en omwonenden uit verschillende straten rond het werkgebied.

Informatie via website en BouwApp

Alle informatie over de plannen en uitvoering van de werkzaamheden zijn te vinden op uithoorndenkmee.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsmailing om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Ook de aannemer zet zich in om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Dagelijkse informatie over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen vindt u in De BouwApp. Deze app is gratis te downloaden in de App Store. Zoek daarna in de app naar ‘De Kwakel’ en u heeft alle informatie steeds binnen handbereik.

Toe aan vernieuwing

In De Kwakel is een fijne sfeer voelbaar. Maar het dorpscentrum straalt deze vriendelijke sfeer niet meer helemaal uit. Door de jaren heen is de indeling wat rommelig geworden. Elementen zoals reclamezuilen, ondergrondse vuilcontainers, muurtjes en plantenbakken staan nu niet altijd op een logische plek. Door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) kon gemeente Uithoorn niet alleen de indeling van het centrum verbeteren, maar hier ook een kwaliteitsverbetering doorvoeren.