De Kerst Op Sterk Water Show komt eraan

Mijdrecht – Dit jaar komt de Kerst Op Sterk Water Show ook naar Mijdrecht. CultuurHuis Mijdrecht heeft het inmiddels traditionele evenement in het seizoensprogramma opgenomen als kerstspecial op zondagavond 8 december.

Sinterklaas is dan voorbij, dus op naar Kerst! Bereid je samen met Maaike, Dave & Daniel voor op een decembermaand vol cadeaus, oma’s, sjoelen en meer van die gezelligheid. Geniet van de compleet geïmproviseerde voorstellingen van de cabaretgroep Op Sterk Water, waarin het publiek zelf de inhoud bepaalt. Dit keer editie 2024.

Op Sterk Water is al 25 jaar dé toonaangevende groep als het gaat om improvisatietheater. Elke show is anders en toegespitst op het publiek, maar altijd muzikaal en bovenal hilarisch. Beleef het mee op zondagavond 8 december, locatie ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht.

Misschien spelen ze een scène over het beproefde recept voor ontbijtkoek van Bakkerij Westerbos & Mens of brengen ze een hartverscheurend lied over de geschiedenis van het Bellopad ten tonele. Of ze schetsen uitvoerig hoe ome Gerrit de Kerkvaart in fietste na een feestje in het dorp. Op Sterk Water brengt de gekke, grappige en soms gênante momenten uit Mijdrecht en daarbuiten tot leven met hun hilarische improvisaties. Met Dave Luza, Maaike Martens, Daniel Koopmans en op de piano: Sacha Hoedemaker. Deze kerstvoorstelling belooft een avond vol verrassingen, humor en onvergetelijke momenten te worden.

Meer informatie en kaartverkoop: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

