De Hel van Heeswijk: 100 km lopen binnen 24 uur voor het goede doel

Regio – Na twee jaar lang geen echte lange-afstandswandeling meer te hebben gelopen, verlangde David Zaal uit Mijdrecht weer naar een ‘ouderwetse’ uitdaging. Daarom besloot deze fervente wandelaar zelf een wandeltocht te organiseren: de ‘Hel van Heeswijk’. Bij deze tocht wordt er op 14 en 15 augustus 100 kilometer in 24 uur gelopen. De ‘Hel van Heeswijk’ start in Mijdrecht en finisht in het Brabantse Heeswijk-Dinther. Met deze ‘Hel’ wordt er tevens geld ingezameld voor Stichting Second Home in Gambia.

Hechte groep

Samen met zijn broer Ron en Heeswijkse vriend Henk van der Bruggen (een van de vrienden uit de hechte groep die al jarenlang met elkaar de Nijmeegse Vierdaagse loopt) start David op zaterdag 14 augustus om 17.00 uur in Mijdrecht. Een dag later hopen ze vóór 17.00 uur in Heeswijk-Dinther aan te komen. Daarbij worden ze ondersteund door de gehele Vierdaagse-vriendengroep: de leden lopen afwisselend gedeelten met hen mee tijdens deze tocht (ook ’s nachts) voor de mentale ondersteuning. Tevens zorgt de vriendengroep voor de essentiële verzorging tijdens de stops.

Lopen voor Stichting Second Home

Het is Van der Bruggen die hem op het idee bracht om deze uitdaging te koppelen aan een goed doel, namelijk Stichting Second Home. Hij en zijn vriendin Rian maakten twee jaar geleden met een groep gelijkgestemden een bijzondere roadtrip naar Gambia. Aangekomen in het West-Afrikaanse land werden de motoren en auto’s waarmee de groep deze reis maakte, geveild. De opbrengst hiervan ging naar Stichting Second Home die in Gambia onderdak, ondersteuning, verzorging en onderwijs biedt aan kinderen met een verstandelijke beperking, een leerachterstand of een onveilige thuissituatie. De stichting heeft een woonvoorziening opgezet waar momenteel plaats is voor vijftien kinderen. Door dit project krijgen deze kinderen de kans hun talenten en kwaliteiten te ontplooien. Hierdoor vergroten ze niet alleen hun eigen kansen op een betere toekomst, maar ook die van hun familie.

Ook meedoen?

Tijdens het lopen van de Hel van Heeswijk willen David en Henk deze stichting, die zoveel goed werk verricht in Gambia, graag ondersteunen. Wil je beide heren sponsoren in deze ‘Hel’, dan kan dat! Ga dan naar de website van Stichting Second Home www.stichtingsecondhome.nl en klik op de doneer-knop en maak uw sponsorbedrag over onder vermelding van Hel van Heeswijk.

En mocht deze bijzondere uitdaging jou ook aanspreken, dan ben je van harte uitgenodigd om (helemaal of gedeeltelijk) mee te lopen. Neem dan contact op met

David Zaal: 06 53 82 10 71 of Henk van der Bruggen: 06 46 44 32 52