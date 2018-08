De Halve Maen 25 jaar lid van KHN

Aalsmeer – KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is trots op restaurant De Halve Maen in Aalsmeer dat al 25 jaar lid is van dé branchevereniging voor de horeca. De Halve Maen bestaat al sinds 1985 en de huidige eigenaar Jacques Mooij staat vanaf het begin aan het roer. Hans Gort, voorzitter van KHN Amstelland heeft een lekkere fles bubbels en een mooie bos bloemen overhandigd aan de eigenaar.

Jacques Mooij werd in 1985 eigenaar van restaurant De Halve Maen in de Dorpsstraat. “Wij zijn trots op wat we in al die jaren hebben bereikt en we gaan nog een paar jaartjes door.”

Jacques is in de horeca begonnen in 1976 in de Hoge Wilgen, tegenwoordig de Zotte Wilg geheten. Daarna heeft Jacques vijf jaar lang restaurant de Drie Kolommen gerund. Toen diende het pand van Ada’s Traitterie zich aan op de plek waar nu nog steeds restaurant De Halve Maen is gevestigd.

Vader en moeder Mooij hebben helpen mogelijk maken dat Jacques en zijn vrouw Mary het bedrijf konden overnemen. Het was toen al een succesvol bedrijf en in 1990 is het ruim twee keer zo groot geworden, nadat er een flinke aanbouw is gerealiseerd.

Jacques doet, naast al zijn andere gerechten, iets bijzonders met vis. Via twee verschillende visleveranciers ontvangt hij iedere dag de laatste vangst. Zelf gaat hij met de vis op een grote schaal in zijn restaurant rond om zo de keuze van zijn gasten te vernemen.