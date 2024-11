De grote ontginning van het Hollands-Utrechts veengebied tussen de jaren 1000 en 1200

Regio – Direct aansluitend aan de algemene ledenvergadering van HV De Proosdijlanden geeft Frans van Bork een lezing over de ‘Grote Ontginning van het Hollands-Utrechts veengebied’. De lezing vindt plaats op donderdag 14 november a.s. in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, Mijdrecht. U bent van harte welkom. Aanvang vergadering 20.00 uur, de lezing is om 20.30 uur.

Die ontginning voltrok zich in twee eeuwen tijd tussen circa het jaar 1000 en het jaar 1200. Het gaat om een enorme veenwildernis van meer dan 70.000 hectares, vergelijkbaar met 120.000 voetbalvelden in een gebied vanaf Wijk bij Duurstede tot aan Leiden en van Amstelveen tot en met de Lopikerwaard.

In zijn lezing gaat Frans van Bork in op de hoofdlijnen van de geschiedenis van die Grote Ontginning en zoomt daarbij specifiek ook in op de ontginningsgeschiedenis van De Ronde Venen. Over de strijd om die Grote Ontginning van het veengebied heeft Frans van Bork een boekje geschreven. Dit rijk geïllustreerde boekje zal te koop zijn bij de lezing voor € 5,–.

Frans van Bork was bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag en is sinds 2019 met pensioen. Tot 27 maart 2023 was hij jarenlang lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij is lid van de redactie het historische tijdschrift voor Woerden en wijde omgeving Heemtijdinghen en verricht daarnaast verschillende vrijwilligerstaken in Woerden.

Op de foto: Frans van Bork. Foto is aangeleverd.