‘De Elementen’ in tuin Oude Raadhuis

Aalsmeer – Kunstenaar Mireille Schermer is deze hele zomer te gast in de tuin van het Oude Raadhuis om in het thema ‘De Elementen’ een reeks installaties te realiseren. Elke maand maakt Mireille een nieuwe creatie waarmee ze de verbinding zoekt tussen kunst en natuur. Ze gebruikt gejut en gesprokkeld materiaal en exposeert dit bij voorkeur buiten waar de elementen haar werk transformeren.

Komend weekend, tijdens de Kunstroute Aalsmeer op zaterdag 18 en zondag 19 september, is Mireille aanwezig in/bij het Oude Raadhuis om meer informatie te geven over haar kunstwerken in de tuin.

Workshop

Op zondag 27 september verzorgt Mireille een workshop rond de elementen van 14.00 tot 16.00 uur. De elementen lucht, vuur, aarde en water vormen het uitgangspunt van de workshop, die in de tuin van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat plaats gaat vinden. Bij slecht wordt binnen gewerkt. De deelnemers gaan een persoonlijk kunstobject met natuurlijke materialen als basis maken. De workshop kost 27,50 euro inclusief materiaal, koffie en thee. Opgeven kan via info@mireilleschermer.nl. Er is plaats voor 7 deelnemers. Bij minder dan 5 deelnemers kan de workshop helaas niet doorgaan.

Expositie

De expositie rond De Elementen is nog tot eind september te bewonderen in de tuin van het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 iedere vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.