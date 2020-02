De eerste lammetjes zijn gesignaleerd in Wilnis

Wilnis- De natuur is in de war hoor je steeds de deskundige vertellen. De natuur veranderd. Temperaturen daar te laag, daar te hoog. Te veel regen, te weinig regen. Ook in Nederland ontkomen we er niet aan. Een echte winter krijgen we al jaren niet meer en een echte winter (hoewel nog niet afgelopen) zit er ook dit jaar niet in. Het lijkt eerder voorjaar de laatste weken. De tulpen komen al uit, de krokussen bloeien, bloesem loopt al uit, struiken krijgen al nieuwe blaadjes. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar en ja in het voorjaar zie je lammetjes. In Wilnis zijn de eerste twee al gesignaleerd