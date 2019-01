1000 Euro van De Brug voor Voorlees Express

Aalsmeer – Dit jaar konden scholen die deelnemen aan de Kinderpostzegelactie ook zelf een lokaal project kiezen waar een gedeelte van de opbrengst naartoe gaat.

Bij PCBS De Brug hebben de leerlingen van groep 8 afgelopen september/oktober in totaal 4.036,10 euro opgehaald waarvan 1.000 euro voor het lokale project Voorlees Express Amstelland.

Projectleider Jenny: “Ik wist helemaal niet dat we als project waren aangemeld, het was dus een grote verrassing toen ik hoorde van het bedrag dat was opgehaald! Het lijkt me leuk om bijvoorbeeld een voorstelling te kunnen regelen van het geld waar de voorlezers met de kinderen en ouders aan het einde van een voorleesseizoen naartoe kunnen. En natuurlijk boeken en taalspelletjes!”

De Voorlees Express is een landelijk programma dat zich inzet om kinderen met een taalachterstand te ondersteunen. De gezinnen worden gekoppeld aan een vrijwillige voorlezer en een uur per week wordt er voorgelezen aan dit kind thuis. Op deze manier wordt de woordenschat vergroot en het lees- en taalplezier bevorderd.

In Aalsmeer is de Voorlees Express nog op zoek naar voorlezers! Neem contact op met projectleider Jenny Fatisis via amstelland@voorleesexpress.nl.