De Brug bezoekt echte mummies 

Aalsmeer – Het schooljaar zit er bijna op, maar dat betekent niet dat groep 5 en 6 van De Brug al uitgeleerd is. Deze laatste periode leren zij over het oude Egypte. Afgelopen vrijdag gingen de groep daarom op bezoek bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

De kinderen hebben de afgelopen weken in het VierKeerWijzer project ‘Oude Egypte’ veel geleerd over mummies, piramides en de Egyptische cultuur. Al deze kennis kwam tot leven bij een bezoek aan het museum. Eerst kregen ze een introductie bij een oude tempel. Daarna was er een rondleiding voor de klas een rondleiding van een museumsuppoost die hen nog meer vertelde over de Egyptenaren. Groep 5 ging daarna nog een speurtocht op de afdeling Egypte doen. Terwijl groep 6 ook nog een rondleiding op de afdeling Grieken en Romeinen kreeg. Het was een leerzame en interessante dag – toch ook wel een beetje vermoeiend – waarbij de kinderen hebben gemerkt dat je niet alleen op school heel veel kunt leren!