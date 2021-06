De Binding bestaat 50 jaar!

Aalsmeer – Op dinsdag 29 juni bestond de Binding 50 jaar. Gezien de rare periode waar iedereen uitkomt, is er geen groot evenement of feest georganiseerd. Dit voelt niet passend in deze tijd. Wel is de Binding voornemens om het hele jaar door succesnummers van de afgelopen 50 jaar in de herhaling te gooien, om op deze manier hun hele jubileumjaar een beetje feestelijk te maken. Na dit gekke coronajaar vindt het Binding-team het namelijk tijd om uit te pakken! Deze zomer wordt in ieder geval afgetrapt met de kampen en de kindervakantieweek die gelukkig weer door kunnen gaan! Alleen voor het eerste kamp (11-jarigen) zijn nog een paar plaatsen, alle andere kampen en de kindervakantieweek zitten helemaal vol, dus ook de deelnemers zijn er duidelijk weer klaar voor om met elkaar op pad te gaan en een heerlijke week te beleven!

Succesnummers

Dit jaar dus de succesnummers van 50 jaar Binding. Denk daarbij aan: het kerstspel, de playbackshow, de Broodje Bal Bar, kookworkshop en sardientje! Zelf nog goede herinneringen aan een specifieke activiteit of lijkt het u/jou leuk om samen met andere vrijwilligers een activiteit te organiseren? Meld u zich dan vooral bij Tessa via info@debinding.nl. En wie weet is het ook een mooi moment voor een gezellige reünie met een oude kampgroep? Dergelijke herinneringen hoort de Binding graag en zou dit ook graag met toestemming op de eigen site of sociale media plaatsen. Dus, nog een leuke foto met herinnering aan een activiteit van de afgelopen 50 jaar Binding? Deel deze dan met de Binding via de mail of sociale media.

Bedankt

Voor nu wil de Binding alle vrijwilligers die al 50 jaar de Binding draaiende houden heel erg bedanken voor hun tomeloze inzet en jarenlang trouw aan de Binding. Van commissies tot bestuursleden, van chauffeurs tot organisatoren, van leiding tot deelnemer: Bedankt! Zonder jullie geen Binding. De Binding heeft jullie dit afgelopen corona-jaar ontzettend gemist en het team hoopt jullie dit jaar allemaal weer tegen te komen in en rondom de Binding!