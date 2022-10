Darten: Danny de Hartog wint bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week vrijdag was in de Proodijhal de tweede speelavond van de dartclub Poel’s Eye. Albert Schild kent een uitstekende start van het seizoen, hij bereikte weer de halve finale, maar nu van het hoogste niveau. Ook Floortje van Zanten bereikte de laatste vier. Danny de Hartog bleef op de vorige speelavond in de halve finale steken, maar bereikte nu wel de grote finale. Tegenstander was niemand minder dan 15-voudig speelavond winnaar René Kruit. Danny liet er echter geen gras over groeien en won overtuigend voor de zesde keer ooit de speelavond.

Gerard Elderenbosch verloor de vorige keer de finale van het derde niveau. Niet alleen bereikte hij nu knap de finale in een hoger niveau (tweede), ook wist hij de finale dit keer wel te winnen. Gilbert van Eijk was de finalist. Gilbert had op de vorige speelavond met 116 de hoogste uitgooi van de avond. Op deze avond deed Wilco Kuyt het dunnetjes over. Ook liet hij het rad van de Mystery Out precies stoppen op de hoogste uitgooi van de avond, een unicum.

Blind Koppeltoernooi

Op zaterdag 15 oktober is het Blind Koppeltoernooi. Bij dit toernooi wordt elke speelronde opnieuw geloot wie met en tegen elkaar darten. Dit is altijd een uitermate gezellig toernooi. Uiteraard is er een winnaar en verliezerronde. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: Prijzen voor Gilbert, Gerard, Danny, René en Wilco bij dartclub Poel’s Eye.