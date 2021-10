Dansers Blackbird Centre in clip ‘Kom We Gaan Op Date’

Aalsmeer – Vier danseressen van Blackbird Dance Centre hebben meegewerkt aan de videoclip van het nummer ‘Kom We Gaan Op Date’, dat afgelopen vrijdag is uitgebracht. BDC Dansers Pascalle, Rachel en Vera verzorgden als achtergronddanseressen het koortje van zangers Danny Diëgo en Sibbe Jan Noppert en voor danseres Kim was zelfs een klein rolletje weggelegd. Er werd flink gerepeteerd door de dansers en vervolgens werden vorige week dinsdag opnames gemaakt in het Seringenpark en bij de Stommeermolen.

Droomvrouw vinden

De Friese Sibbe Jan is vastberaden om zijn droomvrouw te vinden. Hiervoor heeft hij een website gelanceerd om zichzelf te presenteren, liet hij vliegtuigjes over Nederland vliegen om zijn website te promoten en liet hij ruim honderd BN’s filmpjes maken om vrouwen op te roepen om met Sibbe Jan op date te gaan. Zijn overweldigende acties trokken in juli de nodige media-aandacht.

Zanger Danny Diëgo hoorde zijn verhaal op de radio en besloot hem te benaderen. “Ik vond het zo’n leuk verhaal en ik dacht: misschien kan ik iets bijdragen. Ik heb hem gemaild en een maand later zaten we in de studio,” vertelt Danny.

Showgroep

Blackbird Dance Centre heeft al eerder samengewerkt met Danny Diëgo en werd nu opnieuw benaderd om mee te dansen in een videoclip. “Wij hebben bij Blackbird Dance Centre een showgroep die speciaal traint voor dit soort opdrachten”, aldus Merel Schrama, eigenaresse en choreografe bij Blackbird Dance Centre. “De dansers uit de showgroep trainen meerdere uren per week en worden klaar gestoomd voor diverse optredens in verschillende dansstijlen. Eerder hebben de meiden al mee gedanst in videoclips van Danny en zijn ze als achtergronddansers mee geweest naar zijn optredens in Nederland en België. Het is fantastisch om de dansers deze ervaring mee te kunnen geven en de meiden te zien genieten van deze optredens. Werken met Danny is altijd een feestje, vol positiviteit en gezelligheid.” Het nummer ‘Kom We Gaan Op Date’ is inmiddels te beluisteren via de bekende streamingsdiensten en de videoclip is te bekijken op YouTube. Voor meer informatie: www.blackbirddancecentre.nl, merelschrama@gmail.com of volg de showgroep op instagram: @showgroep_bdc.

Foto: Screenshot uit videoclip. Foto: Wolstar Media